В Пермском крае состоялся патриотический забег «Гонка героев. Время твоих побед!» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Общественная организация ветеранов 52-й ракетной дивизии при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края, администрации ЗАТО Звёздный и ПАО «ЛУКОЙЛ» организовали масштабный патриотический забег «Гонка героев. Время твоих побед!»

Мероприятие прошло 30 сентября на территории ЗАТО Звездный.

Команды проверяли свои физические способности, преодолевая полосу препятствий. Всех жителей и гостей Звёздного ждала культурно-развлекательная программа: выставки, мастер-классы, интерактивные площадки.

«Единая Россия» в Прикамье стала соорганизатором события в части открытия мероприятия и демонстрационного выступления пилотажной группы на самолетах типа ЯК-52.

Председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Пермском крае Ирек Хазиев принял участие в церемонии открытия забега.

«Сегодня время героев. И это не просто высокие слова, это реальность, в которой мы живем. Герои среди нас, наших знакомых, друзей и среди участников этого мероприятия, — сказал Ирек Хазиев. — И приятно видеть на этих соревнованиях столько молодых людей с горящими глазами. Отдельное спасибо организаторам за интересную и насыщенную программу. Очень символично проведение «Гонки героев» именно 30 сентября, в день воссоединения новых российских регионов с Россией. Важно поддерживать и продвигать подобные мероприятия, что мы и планируем делать».

Победителем «Гонки героев» стала команда Пермского военного института войск национальной гвардии и команда «Допризывник» из Кочёво.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.