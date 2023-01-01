Директор компании, занимавшейся берегоукреплением в Усть-Качке, приговорён к 5 годам колонии Он признан виновным в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей Поделиться Твитнуть

фото: КРПК

В Ленинском районном суде Перми вынесен приговор по уголовному делу в отношении коммерческого директора ООО «Сириус». Его обвиняли по двум статьям уголовного кодекса РФ: в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Суд признал бывшего руководителя компании виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет, а также штраф в размере 350 тыс. руб. Ему также будет запрещено заниматься управленческими и административно-хозяйственными делами в коммерческих организациях на протяжении 1,5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд установил, что директор «Сириуса» в 2017-2019 годах, возглавляя коммерческую организацию, в ходе исполнения госконтракта по берегоукреплению Воткинского водохранилища в с. Усть-Качка Пермского района, похитил свыше 68 млн руб.

Являясь подрядчиком объекта и понимая, что работы не будут выполнены в срок, мужчина изготовил подложные акты о приёмке выполненных работ, справки об их стоимости и размерах затрат. Затем он предоставил фиктивные справки заказчику и получил из бюджета денежные средства. А исполнение государственного контракта было сорвано. Строительство социально значимого объекта остановлено.

Экс-директор ООО (речь идёт о Владимире Газаряне) был взят под стражу в зале суда.

Обвинительный приговор также был вынесен в отношении руководителя государственного учреждения, который принял и подписал фиктивные документы о выполненных работах. Он уже отбывает наказание в местах лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.