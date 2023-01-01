В Ural FC показали первую в мире афишу, полностью сгенерированную нейросетью Поделиться Твитнуть

Лига Ural FC (Ural Fighting Championship) уже анонсировала свой первый турнир по профессиональному боксу, который состоится 20 октября в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава». Зрители смогут насладиться поединком олимпийского чемпиона, увидят дебют в боксе титулованного бойца ММА, а также станут свидетелями первой защиты пояса Ural FC кикбоксером из Соликамска.

Но на этом уникальность турнира Ural FC 4 не заканчивается. Теперь Лига представляет первую в мире афишу турнира по единоборствам, полностью сгенерированную нейросетью.

Афишу можно увидеть по ссылке.

В главном бою Ural FC 4 олимпийский чемпион-2020 российский боксер Альберт Батыргазиев (9-0, КО 6) в 10-раундовом бою встретится с венесуэльцем Эндером Луцесом (20-0, КО 16).

В со-главном событии международного турнира на ринг выйдет многократный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников, известный по выступлениям в таких лигах, как Ural FC, Bellator, Rizin, М-1, Fight Nights. Соперником Сидельникова по дебютному поединку в боксе станет нидерландский кикбоксер Нидаль Бикири. Российский кикбоксер Валерий Бизяев, представляющий команду из Соликамска, проведет первую защиту пояса Лиги против Бубакера Эл Бакури из Марокко.

Именно бойцы этих трех главных поединков изображены на афише, полностью сгенерированной нейросетью.

К слову, в рамках международного турнира Ural FC 4 пройдут еще три поединка по кикбоксингу с участием спортсменов из Соликамска — на ринге в действии можно будет увидеть Александра Гельвиха, Сергея Пономарёва и Артёма Швецова.

Всего же на международном турнире Ural FC 4 будет представлено 11 стран — в Перми выступят спортсмены из Ирана, Марокко, Португалии, Узбекистана, Бразилии, Бельгии, Таджикистана, Азербайджана, Венесуэлы, Нидерландов и России.

Международный турнир Ural FC 4 в прямом эфире будет показан на телеканале «Матч ТВ». Билеты можно приобрести по ссылке.

Международная лига по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC) была основана в 2022 году. Цель спортивной организации — проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений. Все спортивные события Лиги получают широкое освещение в средствах массовой информации: прямые трансляции на российском федеральном канале «Матч ТВ», ведущих интернет-порталах, собирают большие рейтинги.

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