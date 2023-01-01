Максим Артамонов В Перми проблему со зловонием в центре обещают решить к 2032 году Пермяки регулярно жалуются на неприятный запах в районе Центрального рынка и бульвара Советской Армии Поделиться Твитнуть

В Перми на пересечении улиц Сибирской и Революции при входе на бульвар Советской Армии уже не первый год стоит зловонный колодец, от которого идёт неприятный запах. Аналогичная проблема на площади возле Центрального рынка и на остановке «Динамо». Причина зловонного запаха связана с работой главного разгрузочного коллектора (ГРК), а решить проблему власти обещают лишь в 2032 году. Об этом сообщает издание 59.ru.

Сооружение начали строить в 1983 году, а закончили в 2018-м. Сегодня ГРК является ключевой частью системы водоотведения Перми и от него зависит транспортировка сточных вод на биологические очистные сооружения и функционирование всей канализационной сети города.

По информации ресурсоснабжающей организации «Новогор-Прикамье», на которую ссылается издание, ГРК построили с нарушениями, допустив ошибки ещё на уровне конструирования.

Сам коллектор расположен на глубине от 5 до 48 м. Он включает в себя 7 км трубопровода от м/р Парковый до бульвара Гагарина.

В «Новогоре» ссылаются на несколько причин, которые мешают решить проблему полностью. Это погода, рельеф местности, профилактические работы на водопроводе, для которых перенаправляют стоки из одного коллектора в другой, работы по замене отходопоглощающего элемента в фильтрах. В момент, когда меняют впитывающий элемент фильтра (на это уходит 2-3 дня), по всему городу может распространяться зловоние.

Учёные ПНИПУ провели годовой мониторинг и выяснили, с какого участка поступает больше всего жалоб — от ул. Сибирской до Центрального рынка.

Для решения проблемы на время регламентных работ предлагается подключать к шахтам передвижную установку принудительной вентиляции и газоочистки. Первый этап реконструкции ГРК планируется выполнить в 2024-2025 годах, а установку принудительной вентиляции и газоочистного оборудования — до 2032 года.

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