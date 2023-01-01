Алёна Бронникова В ноябре суд рассмотрит иск минимущества Прикамья к мэрии Чайковского Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Минимущества Пермского края обратилось в суд с очередным иском к администрации Чайковского городского округа и компании ООО «Оскар». Согласно опубликованному документу в картотеке дел, 27 сентября заявление принято в производство.

Краевой Арбитражный суд рассмотрит иск с требованием министерства изъять имущество из чужого владения и признать за собой право собственности 15 ноября. Судьёй назначена Ольга Маркеева. Третьими лицами к делу привлечены региональное Управление Росреестра, Чайковская детская горбольница, прокуратура и минздрав Прикамья.

По информации Properm, речь идёт о помещении буфета в корпусе детской больницы. Объектом управляет компания «Амега», которая связана картельным сговором с компаниями «Элиона» и «Медилайн».

Ранее «Новый компаньон» сообщал о результатах судебном разбирательстве по иску минимущества к ООО «Элиона». Ведомство обратилось с иском к компании ещё в октябре 2022 года, утверждая, что ООО не имеет права собственности на здание пищеблока Чайковской городской больницы. В качестве третьих лиц были приняты к участию ООО «Оскар» и администрация городского округа, впоследствии их привлекли в качестве ответчиков.

Экспертам министерства удалось доказать, что отчуждение объекта из публичной собственности противоречит нормам закона. Передача в частную собственность объектов здравоохранения запрещена. «Элиона» намерена обжаловать решение в Семнадцатом апелляционном суде.

Согласно информации на сайте checko.ru, ООО «Оскар» зарегистрировано в октябре 2019 года. Учредителем указано МО ПК Чайковский ГО. Уставный капитал составляет 3,1 млн руб. Основным видом деятельности компании является «Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания». Директор — Анастасия Калимуллина. С участием организации были рассмотрены 23 судебных дела, 22 из них, где «Оскар» выступал в качестве ответчика. Общая сумма исковых требований около 20,2 млн руб.





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