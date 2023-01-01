Максим Артамонов В Перми собственника кофейни Monkey Grinder повторно обязали снести павиольон По мнению чиновников, киоск нарушал историко-архитектурную среду Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

Судебные приставы принудят собственников сети кофеен Monkey Grinder снести павильон, расположенный на Комсомольском проспекте, 46. Размещение НТО в этом месте нарушает историко-архитектурную среду в центре Перми, посчитал суд. Собственники сначала демонтировали объекта, а затем вернули его на прежнее место. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Пермскому краю.

Спорный павильон находится непосредственной близости от парка им. Горького и здания кинотеатра «Октябрь». Согласно градостроительной документации, эта территория отнесена к объектам культурного наследия и официально признана достопримечательным местом.

Как следует из требований к застройке земельных участков в непосредственной близости от охраняемых зон, там может располагаться только киоск по продаже периодических изданий с надписью «Печать». При этом он должен быть выполнен в ретро-стиле, который соответствует архитектуре 1940-80-ых годов. В эти рамки не вписывается «ультрасовременный павильон по продаже продуктов питания и напитков», посчитали в ведомстве.

В связи с этим представители Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края обратились в суд с требованием к собственникам земельного участка снести спорную постройку. Суд удовлетворил иск, собственника обязали устранить нарушения.

Документ поступил в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Затем собственники демонтировали павильон, а исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, однако после предприниматели вернули объект на прежнее место. И теперь приставы вновь предъявили требование к собственникам исполнить решение суда в полном объёме. Этот вопрос находится на контроле у приставов, отметили в ведомстве.

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