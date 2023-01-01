В Перми выпал с балкона и разбился насмерть молодой мужчина Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В воскресенье, 1 октября, в Орджоникидзевском районе Перми из окна многоэтажки на ул. Толбухина выпал и разбился насмерть молодой мужчина. Об этом со ссылкой на соцсети сообщает perm.aif.ru.

По словам свидетелей, погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Незадолго до падения с высоты он якобы ссорился со своей сожительницей, ещё до трагической развязки она выбрасывала вещи мужчины в окно.

В правоохранительных органах информацию о ЧП пока официально не прокомментировали.

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