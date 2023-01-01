Олег Антонов На украшение Перми световыми консолями власти готовы потратить более 4,6 млн рублей Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

ГКУПК «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на изготовление и монтаж 200 световых консолей «Цветок». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 4 млн 657 тыс. руб. Исполнитель будет определён 12 октября.

Консоли «Цветок» разместятся на улицах Перми. Каждая из них будет состоять из декоративного элемента (монолитный поликарбонат с нанесенным узором), светодиодной ленты, а также крепежей. Консоли должны быть изготовлены и закреплены с учётом возможных ветровых нагрузок.

Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2023 года.

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