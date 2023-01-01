Олег Антонов Ледовый городок в Мотовилихе оценили в 700 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти объявили электронный аукцион на устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка в сквере им. конструктора Калачникова в Мотовилихинском районе Перми. Информация размещена на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 9 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 700 тыс. руб.

Согласно техзаданию, в сквере должны появиться следующие ледовые объекты: входная группа «Белочки», скульптурная композиция для фотографирования «Сказки Пушкина», большая и малая горки. Также исполнитель будет должен установить живую новогоднюю ель высотой не менее 12 м, приобрести новогодние гирлянды и прожекторы для её украшения.

Срок оказания услуги: с 1 декабря 2023 года по 26 февраля 2024 года включительно. Функционировать городок должен с 25 декабря.

Подрядчика, который, кроме строительства, будет отвечать за сохранность ледовых объектов и в случае необходимости проводить ремонт, назовут 11 октября.





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