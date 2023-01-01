Cломавший фонтан «Принцесса Турандот» пермяк задержан в Москве Поделиться Твитнуть

В Москве в ночь на 28 сентября 20-летний житель Перми Эдуард Носков залез на фонтан «Принцесса Турандот» и сломал его. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как передаёт издание, вандал уже наверху раскачал верхнюю часть фонтана, в результате чего конструкция надломилась, и парень вместе с отломанным фрагментом упал вниз.

После падения нарушитель сбежал, но через день всё же был пойман сотрудниками полиции. На него возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Фонтан «Принцесса Турандот» установлен у здания театра им. Вахтангова, автор — советский и российский скульптор А.Н. Бурганов. Установка была приурочена к 75-летию первой постановки «Принцесса Турандот» (последний прижизненный спектакль Евгения Вахтангова, поставленный в 1922 году в Третьей студии МХТ на Арбате).

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