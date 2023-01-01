Дилерский центр китайских внедорожников Tank официально заработал в Перми Поделиться Твитнуть

Автохолдинг «Восток Моторс» официально открыл в Перми дилерский центр по продаже автомобилей китайского бренда Tank. Шоурум заработал на ш. Космонавтов, 328/1. Информация об этом появилась в 2ГИС и Яндекс.Карты, но пока отсутствует на официальном сайте бренда.

При этом, как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», первые продажи автомобиля Tank в Перми состоялись ещё в августе. Тогда в крае уже было зарегистрировано 8 автомобилей бренда.

Tank — новый бренд внедорожников премиум-сегмента китайской компании Great Wall Motors (GWM), известной по маркам Great Wall и Haval. Пермь вошла в число 14 городов, где автопроизводитель решил разместить первые дилерские центры марки в РФ. Открытие пермского центра планировалось на конец сентября.

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