В Пермский край поступили новые модульные вагоны для пожарных поездов Поделиться Твитнуть

РЖД

Новые современные вагоны-модули пожаротушения поступили на Свердловскую железную дорогу и в скором времени заменят устаревшие модели в составе пожарных поездов на станциях Чусовская и Кизел в Пермском крае. Усовершенствованный подвижной состав будет использоваться для хранения пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Вагоны-модули будут оборудованы современными насосными установками, мощными дизель-генераторами, передовыми средствами связи и электроникой, включая радиостанции, системы мониторинга и управления, а также спутниковой навигацией. Кроме того, они будут обеспечены комфортабельными помещениями для питания и отдыха работников, санитарными блоками с биотуалетами и душем, а также дополнительными хранилищами снаряжения и инвентаря.

В наличии на ключевых станциях Свердловской магистрали 21 пожарный поезд. Каждый из них имеет достаточный запас воды — от 120 до 180 тонн (две или три цистерны) — а также 5 тонн пенообразователя. Насосные установки на поезде способны обеспечивать подачу воды для тушения пожаров на расстоянии до 1 км со скоростью 50 л в секунду. Также пожарные поезда, оснащенные установками типа «Пурга», могут оперативно ликвидировать пожары площадью до 400 кв. м с помощью воздушно-механической пены. Зона обслуживания одного поезда варьируется от 100 до 600 км по общедоступным железным дорогам. Время готовности к отправлению составляет всего 10 минут после получения приказа.

Пожарные поезда включены в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В течение текущего года они активно участвовали в тушении масштабных природных пожаров на территории Свердловской, Тюменской областей и Пермского края вместе с другими аварийно-спасательными отрядами. С мая по сентябрь спецсоставы СвЖД произвели более 120 выездов для тушения различных возгораний вблизи железной дороги и в населенных пунктах, включая 53 случая по просьбам МЧС России.

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