Прокуратура взяла на контроль ситуацию с незаконным складированием мусора в Губахе Поделиться Твитнуть

фото: прокуратура Губахи

Сотрудниками прокуратуры Губахи Пермского края организована проверка в связи с несанкционированным складированием строительного мусора в гаражном массиве в районе ул. Парковой. Об организации свалки в надзорном органе стало известно из видеозаписи, опубликованной местными жителями в одном из городских пабликов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в настоящее время проведён осмотр места нарушения, взяты объяснения с граждан. «В рамках надзорных мероприятий будет установлен источник противоправных деяний и должностных лиц, принявших решение утилизировать отходы данным способом», — говорится в информации.

По результатам проверки будет решён вопрос привлечения к ответственности виновных лиц.

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