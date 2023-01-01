В Ленинском районе Перми возникли сложности со сносом незаконного НТО Поделиться Твитнуть

фото: Александр Русанов

За неделю с муниципальной земли в Ленинском районе Перми демонтировано 23 НТО по улицам: Спешилова, Куйбышева, Борчанинова, Крисанова и Эпроновская. Об этом сообщил глава района Александр Русанов.

По его словам, также в ходе работы специалистами были выявлены и другие незаконно установленные объекты, расположенные по улицам Подгорной, Спешилова и Пушкина. Собственникам торговых палаток и павильонов направлены уведомления о добровольном демонтаже.

«Но есть и такие проблемные участки, как табачный кисок, установленный на пересечении улиц Пушкина и Борчанинова, — отметил Русанов. — Он размещён на частном земельном участке в пределах тротуара и препятствует проходу пешеходов, проезду спецтехники, под ним расположены важные коммуникации».

По словам главы района, сейчас чиновники «применяют все возможные механизмы» для скорейшего демонтажа данного объекта.

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