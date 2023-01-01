В Индустриальном и Свердловском районах Перми могут появиться новые площадки КРТ Проекты рассмотрят на заседании правительства Поделиться Твитнуть

На рассмотрение краевого правительства будут вынесены проекты об установлении в Перми новых площадок комплексного развития территорий (КРТ). Они могут появиться в Индустриальном и Свердловском районах города. Такое решение приняли члены комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки.

Лариса Ведерникова, председатель комиссии и министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, подчеркнула, что в настоящее время границы КРТ только устанавливаются, и намеченные планы по назначению участков остаются неизменными. Договоры с застройщиками на КРТ не заключены, но это предполагается в будущем. Председатель также отметила, что в рамках КРТ будет возможность дать новый импульс развитию территорий, которые в настоящее время фактически исключены из городской жизни. Например, в районе м/р Владимирский, где находится старый стадион «Кама», застройщик планирует создать современный спортивный комплекс с домом спорта, футбольным полем, площадками для баскетбола, волейбола и легкой атлетики. Кроме того, застройщик самостоятельно будет финансировать необходимую дорожную инфраструктуру, с учетом текущей транспортной нагрузки.

Напомним, механизм комплексного развития территорий (КРТ) является актуальным трендом на федеральном уровне и уже несколько лет реализуется в Перми. Его основная концепция заключается в реновации крупных территорий, например, бывших промышленных предприятий или земельных участков с аварийными жилыми домами, с последующим созданием комфортной и современной инфраструктуры для всех жителей города.

В рамках КРТ разрабатываются общественные пространства, включающие парки и скверы, обновляется улично-дорожная сеть, проводится благоустройство, а также строятся новые социальные объекты, такие как школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные сооружения.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.