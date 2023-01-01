Волонтёры устанавливают личность утонувшей в Прикамье пожилой женщины Поделиться Твитнуть

Иван Лобанов

21 сентября в районе города Усолье Пермского края в Каме было обнаружено тело неизвестной пожилой женщины. По её внешнему виду можно было предположить, что ей 60-70 лет. Личность погибшей до сих пор не установлена. Эту работу в настоящее время проводят волонтёры из поискового отряда «Регион59».

Женщина была одета в светлый платок с цветочным орнаментом, сиреневое пальто длиной до колена, черную юбку, голубую блузку и женские осенние туфли с платформой. Помимо этого, у нее было два ключа — один металлический, другой от домофона синего цвета.

Если у кого-либо есть информация, связанная с найденной пенсионеркой, просят позвонить по номеру: 8-912-880-41-60 (волонтёры).

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