Андрей Стрельцов «Молот» начал домашнюю серию игр с поражения Пермский хоккейный клуб уступил альметьевскому «Нефтянику» Поделиться Твитнуть

Группа "Хоккейный клуб «Молот»", сайт "ВКонтакте"

«Молот» в чемпионате ВХЛ проведёт шесть игр подряд на домашней арене. Первым соперником в субботу стал «Нефтяник» из Альметьевска. Игра получилось напряженной и завершилась победой гостей со счётом 4-2. Первый период остался за хозяевами — 2-1, голами отметились Егор Манин и Роман Ивашов. Гости склонили чашу весов в этом матче в третьей двадцатиминутке, забив три гола, при чём последний — в пустые ворота, после замены пермяками вратаря на шестого полевого игрока.

Отметим, что в этой встрече руководил пермской хоккейной командой старший тренер Павел Зубов.

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