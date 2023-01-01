Андрей Стрельцов «Звезда -2005» одержала крупную победу На выезде пермские футболистки обыграли самарские «Крылья Советов» Поделиться Твитнуть

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Очередной матч в рамках женской футбольной Суперлиги подопечные Елены Сусловой провели в Самаре. Соперником в 21 туре чемпионата стали местные «Крылья Советов». Поединок принес крупный успех гостям. Счёт в матче они открыли на 36 минуте, когда с передачи Софии Шишкиной отличилась Олеся Курочкина. После перерыва София Шишкина забила второй мяч, удвоив результат. В одной из следующих атак эффектным ударом отметилась Валерия Белая и поставила точку в матче. В итоге победа «Звезды-2005» со счётом 3:0.

«Забили красивые голы, но хотелось большего»- прокомментировала итог встречи главный тренер ЖФК «Звезда-2005» Елена Суслова.





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