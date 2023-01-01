Алёна Бронникова Суд перенёс рассмотрение дела о банкротстве экс-депутата парламента Прикамья Первое заседание состоялось 27 сентября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Арбитражный суд Пермского края отложил рассмотрение дела о банкротстве бывшего депутата Законодательного собрания Виктора Плюснина региона до 27 ноября. Определение по итогам заседания 27 сентября опубликовано в картотеке дел.

Как сообщается в документах, причиной стало поступившее возражение от ИП Хакимовой С.А. на ходатайство должника о введении процедуры реализации имущества. Предприниматель привлечена к делу в качестве третьего лица и является мажоритарным кредитором Виктора Плюснина. Его представитель сообщил, что с ИП Хакимовой С.А. в настоящее время проводятся переговоры о возможности урегулировать спор мирным путём.

Также в качестве третьего лица по делу о банкротстве бывшего депутата проходит его жена Лариса Плюснина.

Заявление от Виктора Плюснина поступило в суд в июле 2023 года. Он просит признать себя банкротом при наличии задолженности, неуплаченной свыше трёх месяцев. «Новый компаньон» сообщал, что сумма долга составила 57 248 256,7 руб. Причины её возникновения не были указаны. Также экс-депутат просит утвердить финансового управляющего из числа членов Союза арбитражных управляющих «Авангард».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.