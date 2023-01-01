Алёна Бронникова С начала октября в Перми произойдут изменения в работе семи автобусов У ряда маршрутов изменится расписание движения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С завтрашнего дня в работе нескольких пермских автобусов произойдут изменения. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на городскую администрацию.

Автобусы двух маршрутов №54 и №75 переводятся на бескондукторную систему оплаты. Кроме того, с 1 октября в расписании автобусов №62 введут дополнительные рейсы в 23:10 каждый день от остановки «Улица Милиционера Власова» в сторону микрорайона Крохалева.

Мэрия отметила необходимость пересмотра времени движения в соответствии с дорожной обстановкой. В связи с чем, с понедельника изменится расписание движения на маршрутах №6, №15 и №60 по будням и выходным. Также по просьбам пассажиров планируется скорректировать время отправления последнего рейса по выходным из центра Перми на маршруте автобусов №7.





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