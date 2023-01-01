Алёна Бронникова Жителей трёх районов Перми в начале октября ждут кратковременные отключения воды В четверг воду отключат на несколько часов во всём пос. Новые Ляды Поделиться Твитнуть

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В Мотовилихинском, Кировском и Свердловском районах Перми в течение следующей недели запланированы работы на сетях, в связи с чем, жителей ожидают кратковременные отключения водоснабжения. Об этом информирует «Новогор-Прикамье».

В понедельник, 2 октября, отключат участок водопровода в Мотовилихинском районе диаметром 30 см для замены запорной арматуры, что требует осушения водовода. По этой причине в нескольких домах будет отсутствовать вода с 9:30 до 19:00 по адресам: ул. А. Гайдара, 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 8 , 8а, 8б, 8в, ул. П. Лумумбы, 1, 2, 2а, 2б, 3, 5, ул. Крупской 61а и ул. Уинская 2б (правый ввод).

В Кировском районе 2 октября в 9:30 на сутки отключат участок водопровода диаметром 30 см для установки новой задвижки. Без воды останутся жители домов по ул. А. Нахимова, 23, 23а, 25, 26, 28, 32, 34, 36, по ул. Автозаводская, 26, 26а, 28, 28а, 32, 32а, 34, 34а, по ул. М. Рыбалко, 25, 27, 27а, 31, 31а, 33, 33а, по ул. Ласьвинская, 24 и по ул. Автозаводская, 30 (левый ввод). Также воды не будет в детских садах на ул. Автозаводская, 29, М. Рыбалко, 29а и Ласьвинская, 22а.

В среду с 9:30 до 19:00 ещё часть жителей Закамска останется без водоснабжения. Отключения коснутся домов на ул. Химградская, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49а и ул. Охотников 34а.

В Новых Лядах (Свердловский район) планируется замена участка водовода и установка новой запорной арматуры. Для ремонтных работ будет сделан останов насосной станции, поэтому 5 октября весь посёлок останется без воды на несколько часов — с 8:00 до 13:00.

В этот же день на сутки отключат воду в Кировском районе с 9:30. Без воды: ул. Магистральная, 86а, 88, 88/1, 89, 89к3, 90б, 94, 94а, 96, 98, 98а, 100, 100а, 100б, 100в, 102, 104, 104/1, ул. Сысольская, 11в, 15/1, 15/2, 15/3, школа на М. Рыбалко, 101б и дом по ул. Липатова 22а (левый ввод).

«Новогор-Прикамье» просит отнестись с пониманием к плановым работам и запастись необходимым количеством воды заранее.





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