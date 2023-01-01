Максим Артамонов В Перми будут судить банду наркоторговцев Они пытались распространять наркотики через интернет-магазины Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 жителей Перми, Ставропольского края и Калининградской области. Им инкриминируют участие в преступном сообществе, незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта и покушение на незаконный сбыт наркотиков в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, обвиняемые входили в состав преступного сообщества, которое занималось продажей наркотических средств через интернет-магазины.

С мая по конец октября 2022 года они сообщали покупателям места тайников-закладок, которые находились на территории Орджоникидзевского, Мотовилихинского, Свердловского, Индустриального и Дзержинского районов Перми.

Участников преступного сообщества задержали в квартире. У нескольких из них при этом изъято свыше 5 кг наркотиков, приготовленных к дальнейшему сбыту.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд Перми.

В краевой прокуратуре пояснили, что за эти преступления предусмотрено лишение свободы до 20 лет и штраф до 1 млн руб.

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