Алёна Бронникова На пересечении Сибирской и Пушкина в Перми появится новая автобусная остановка Она начнёт действовать с 30 сентября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми автобусы, маршрут которых пролегает по ул. Сибирской, с 30 сентября начнут останавливаться у педагогического университета. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на соцсети администрации города.

«На пересечении улиц Сибирской и Пушкина появится новый остановочный пункт «Педагогический университет». Такое название было выбрано в результате голосования жителей, организованной в группе «Пермский транспорт» ВКонтакте», — рассказали в ведомстве.

Чтобы обеспечить равномерную доступность общественного транспорта на улице Сибирской с завтрашнего дня будут перенесены несколько действующих остановочных пунктов. В администрации просят пассажиров автобусных маршрутов №3, 33, 63 и 71 быть внимательными и ориентироваться на дорожные знаки.

Своё местоположение изменит остановка «Дворец творчества юных». Автобусы будут останавливаться на квартал ниже, ближе к улице Луначарского. Остановка «Парк культуры и отдыха им. Горького» в сторону пл. Карла Маркса перестанет функционировать. Вместо неё пермяки смогут воспользоваться новыми остановками: «Педагогический университет» и «Дворец спорта «Орлёнок». Последняя будет находиться после перекрёстка с улицей Революции, что позволит обеспечить удобную пересадку на трамваи и автобусы, которые следуют по выделенной полосе на ул. Революции.





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