Банк «Урал ФД» и «Клюква» открыли новый универсальный офис на территории техно-парка Morion Digital Поделиться Твитнуть

19 сентября состоялось официальное открытие нового универсального офиса банка «Урал ФД» и розничного бренда «Клюква» по адресу ул. Стахановская, 54д (бывшее здание Прогноза). Здесь в едином уютном пространстве могут получать финансовые услуги корпоративные и розничные клиенты.

Офис «Морион» стал приемником офиса по обслуживанию юридических лиц, ранее располагавшегося по адресу ш. Космонавтов, 111и, к1. Банк решил расширить функционал и предоставить возможность своим зарплатным клиентам решать финансовые вопросы в комфортной близости от рабочих мест.

Режим работы офиса «Морион»: с 11:00 до 19:00 часов с пн. по пт.

Операционное время приема платежей по системе ДБО для юрлиц: с 11:00 до 18.00 часов.

Узнать более подробную информацию о работе офисов, а также о продуктах и услугах банка можно на сайтах Клюквы и «Урал ФД» и по телефону: 8-800-100-10-40.

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