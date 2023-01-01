В посёлке Щучье Озеро Пермского края завершён монтаж двух резервуаров для воды В планах подрядной организации – построить насосные станции в районе Бартыма и проложить 40 км сетей Поделиться Твитнуть

В п. Щучье Озеро Октябрьского округа в рамках ФП «Чистая вода» по инициативе президента России Владимира Путина продолжается реконструкция системы водоснабжения в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Согласно информации, полученной в министерстве ЖКХ и благоустройства Прикамья, подрядная организация завершила установку двух резервуаров объёмом 80 куб. м. Также проводятся подготовительные работы для строительства насосных станций. Кроме того, уже проложено более 16 км сетей водоснабжения.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что жители с нетерпением ждут завершения данных работ. Он также поручил региональному министерству ЖКХ осуществлять особый контроль качества и сроков реализуемых работ.

К концу 2024 года в Щучьем Озере планируется построить насосные станции первого и второго подъёмов с установленными четырьмя артезианскими скважинами в районе п. Бартым, а также проложить более 40 км сетей. Эти мероприятия позволят улучшить надёжность системы водоснабжения для 2 тыс. жителей посёлка. Общая стоимость проекта составит около 600 млн руб.

Напомним, ранее водоснабжение в посёлке осуществлялось из поверхностного источника — озера Щучье. Для его очистки была установлена специальная станция, а вода доставлялась по посёлку с помощью специализированных машин. Весной 2019 года уровень воды в озере резко снизился, и была организована доставка питьевой воды из ближайшей скважины. В настоящее время жители вынуждены оформлять заявки на получение воды, и их потребности водой для домовладений не ограничены. Также имеется возможность получения воды для технических нужд.

В Прикамье ведётся работа по повышению качества систем водоснабжения на территории региона. Ранее были выполнены работы по реконструкции систем в Краснокамске, Перми, Лысьве, Осе, п. Менделеево Карагайского округа и п. Лямино Чусовского округа. В настоящее время продолжается строительство водопровода в д. Мерекаи Ординского округа и в Перми.

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