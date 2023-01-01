Судебные приставы Прикамья заморозили долги участников СВО на более 215 млн рублей Взыскание средств приостановлено для 1056 человек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае по заявлениям 1056 участников спецоперации на Украине и их близких родственников заморожены судебные долги, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

По данным службы, всего приостановлено 1449 исполнительных производств на сумму более 215 млн руб. Исключение составляют лишь долги по алиментам и по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Данная мера поддержки предоставлена как мобилизованным, так и добровольцам, заключившим контракты на службу в Вооружённых силах РФ. Заявление о её предоставлении бойцы могут оформить сразу после подписания договоров с минобороны России, в том числе через портал Госуслуг.

В Пермском крае сотрудники ГУФССП взаимодействуют по данному вопросу с краевым военным комиссариатом. По договорённости с военными приставы-исполнители дежурят на призывных пунктах, чтобы дать возможность должникам на месте заполнить и подать соответствующее заявление. Помимо этого, два раза в месяц представители службы участвуют в расширенных приёмах родственников мобилизованных и участников СВО.

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