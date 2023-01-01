Врачи напомнили жителям Прикамья, как сохранить сердце здоровым В России проходит Неделя ответственного отношения к сердцу Поделиться Твитнуть

В России с 25 сентября по 1 октября проходит Неделя ответственного отношения к сердцу. Как напомнили в минздраве Пермского края, по данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной инвалидности и смерти во всём мире. В России ежегодно 1,3 млн человек умирают из-за патологий сердечно-сосудистой системы, и наша страна занимает одно из лидирующих мест по этим показателям. 55% смертей в России происходят из-за сердечно-сосудистых проблем. Поэтому в РФ проводится День сердца, который призван привлечь внимание общества к данной проблеме. Он отмечается 29 сентября.

Медицинская общественность единодушно согласна, что здоровый образ жизни является фундаментом профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Наше сердце работает непрерывно с момента рождения до самой смерти, и активная физическая деятельность помогает поддерживать его и сосуды в отличной форме и снижает риск развития сердечно-сосудистых проблем. В то же время сидячий образ жизни может ослабить сердечную мышцу. Поэтому регулярные физические тренировки являются полезными для нашего сердца.

Утренняя гимнастика — это замечательно, но недостаточно. Физическая активность также очень важна для нашего сердца. Бескровная жизнь — одна из основных причин заболеваний сердца и сосудов. Занятия спортом и время на открытом воздухе помогут улучшить кровообращение, укрепить сердце и стенки сосудов, ускорить выведение «вредного» холестерина, насытить ткани организма кислородом и нормализовать обменные процессы.

Для сердца очень полезна такая физическая активность, как ходьба. Икроножные мышцы служат своего рода помпами, помогающими сердцу перекачивать кровь. Чем сильнее развиты эти мышцы, тем легче для сердца. Всем рекомендуется проходить не менее 5 км в день для тренировки сердечно-сосудистой системы (желательно безостановочно). Ходьба также оказывает сильное оздоровительное и омолаживающее воздействие на организм в целом.

Что касается питания, то чтобы сохранить здоровое сердце на протяжении многих лет, полезно употреблять простую и доступную пищу. Это овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, рыба, нежирные молочные продукты, орехи, бобовые и зелень.

Не стоит также забывать о витаминах, особенно о группе В. Они благоприятно влияют на обмен липидов. Кроме того, для нормальной работы сердца рекомендуется употреблять аскорбиновую кислоту и витамин Р, которые нормализуют проницаемость сосудистых стенок. Этими витаминами богаты фрукты, овощи и ягоды.

Сердцу очень нужны Омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты. Основными источниками Омега-3 среди продуктов питания являются: рыба, рыбий жир, семена льна, льняное масло, масло рыжиков и горчичное масло.

Статистика показывает, что инфаркт миокарда гораздо реже встречается среди жителей сёл и деревень, чем у горожан. Одна из причин — отсутствие большого количества стрессов, которым подвержены люди, живущие в крупных городах. Поэтому выезды на природу очень полезны для горожан.

Необходимо помнить, что сердцу важны полноценный сон и отдых. Когда мы спим, все органы отдыхают, и сердце работает в спокойном режиме без лишнего напряжения. Взрослым рекомендуется спать 7-9 часов каждую ночь. Людям старше 65 лет рекомендуется спать 7-8 часов. Полноценный ночной сон и, по возможности, 30-40 минут отдыха днём очень полезны для нашего сердца.

Чтобы предотвратить заболевания сердца и системы кровообращения, важно раннее выявление и устранение факторов риска, таких как курение, неправильное питание, повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, избыточный вес и злоупотребление алкоголем. Для этого рекомендуется регулярно проходить медицинские осмотры и контролировать своё здоровье. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является ключевым фактором для увеличения продолжительности жизни человека.

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