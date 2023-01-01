Пермь вошла в топ-30 лучших городов для бизнеса в России по версии Forbes Аналитики издания оценили столицу Прикамья ниже Обнинска и Новороссийска Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь заняла 30-е место в обновлённом рейтинге Forbes лучших городов для бизнеса в России. Последнее подобное исследование было проведено изданием в 2013 году, после чего аналитики финансово-экономического вестника взяли 10-летний перерыв.

Тогда в топ лучших городов РФ Пермь не попала. Его возглавили Калининград, Уфа и Краснодар. Москва заняла в рейтинге 14-е место.

В исследование 2023 года аналитики издания столичные города не включили. Кроме того, в отдельный кластер были выделены города Подмосковья.

В лонг-лист рейтинга включили 90 городов, которые оценивали по таким критериям, как «Кадры», «Инвестиции и инфраструктура», «Малый и средний бизнес», «Демография и жильё», «Доходы» и «Качество жизни». При подсчётах были использованы данные и опросы Агентства стратегических инициатив, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, «Деловой России», «Опоры России», порталов «Платформа ОФД», HeadНunter и Индекса качества городской среды.

Согласно оценкам данных показателей Пермь замкнула топ-30 с 51,9 баллами. Как отметили аналитики журнала, город является самым «зелёным» миллионником в стране – парки, скверы и леса занимают в нём более 70% территории. Помимо этого, исследователи обратили внимание на то, что в 2022 году на благоустройство городской среды в Перми было направлено 41,3 млн руб.

По данным издания, средняя зарплата работников в городе составляет 64989,5 руб., а доходы бюджета равняются 49,7 млрд руб. Других сведений, свидетельствующих об экономическом и человеческом потенциале Перми, в исследовании не представлено.

При этом Обнинск Калужской области занял в рейтинге 14-место с доходами городского бюджета, которые практически в 7 раз меньше показателя Перми, – 7,2 млрд руб.

Выше столицы Прикамья оказался также Новороссийск с населением 261628 чел. (24-е место) и Иваново со средней зарплатой в 45628,8 руб. (26-е место).

Первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в России занял Краснодар, набравший по всем критериям 64,6 балла. Второе место в списке занял Южно-Сахалинск (60,9 балла). В топ-3 также вошла Тюмень (59,5 балла).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.