Суд в Пермском крае лишил отца права на получение выплат после гибели сына на СВО
Компенсацию за смерть военнослужащего получит только его мать
Лысьвенский городской суд удовлетворил иск матери военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине, к его биологическому отцу, который претендовал на выплату единовременного пособия и страховой суммы в связи со смертью сына. Женщина требовала лишить бывшего сожителя права на получение денежной компенсации.
В ходе процесса выяснилось, что родители бойца расстались ещё в 2009 году. К этому привело систематическое пьянство отца молодого человека и его безразличное отношение к своим детям. Мужчина не проявлял к ним заботы и не помогал матери в их воспитании.
По данным суда, с того момента как отец ушёл из семьи, он ни разу не навестил сына, не интересовался его здоровьем. Никакой финансовой поддержки в содержании юноши он не оказывал. Более того, мужчина был привлечён к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Своим детям он задолжал более 1 млн руб.
На основании представленных в ходе рассмотрения дела доказательств суд пришёл к выводу, что для лишения биологического отца права на выплаты за смерть сына на СВО есть все основания. Суд отметил, что целью страховых и единовременных выплат является компенсация близким родственникам, которые вырастили достойного защитника Отечества, понесённой потери.
Решение суда не вступило в законную силу.
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