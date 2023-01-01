Суд в Пермском крае лишил отца права на получение выплат после гибели сына на СВО Компенсацию за смерть военнослужащего получит только его мать Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Лысьвенский городской суд удовлетворил иск матери военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине, к его биологическому отцу, который претендовал на выплату единовременного пособия и страховой суммы в связи со смертью сына. Женщина требовала лишить бывшего сожителя права на получение денежной компенсации.

В ходе процесса выяснилось, что родители бойца расстались ещё в 2009 году. К этому привело систематическое пьянство отца молодого человека и его безразличное отношение к своим детям. Мужчина не проявлял к ним заботы и не помогал матери в их воспитании.

По данным суда, с того момента как отец ушёл из семьи, он ни разу не навестил сына, не интересовался его здоровьем. Никакой финансовой поддержки в содержании юноши он не оказывал. Более того, мужчина был привлечён к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Своим детям он задолжал более 1 млн руб.

На основании представленных в ходе рассмотрения дела доказательств суд пришёл к выводу, что для лишения биологического отца права на выплаты за смерть сына на СВО есть все основания. Суд отметил, что целью страховых и единовременных выплат является компенсация близким родственникам, которые вырастили достойного защитника Отечества, понесённой потери.

Решение суда не вступило в законную силу.

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