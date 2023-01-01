Андрей Стрельцов Гандбольный клуб «Пермские медведи» стартовал в международном кубке с поражения На своей площадке подопечные Валентина Бузмакова уступили столичным армейцам Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

В четверг «Пермские медведи» начали своё выступление в новом сезоне европейской гандбольной лиги SEHA-Gazprom League. В упорной борьбе на своей площадке с разницей в два мяча пермяки проиграли московскому ЦСКА.

Итог поединка 28:30 в пользу гостей. Лучшим на площадке у хозяев был Дмитрий Свистунов, забивший 6 голов.

Армейцы после этой победы единолично возглавляют группу «А» с 4 очками.

Следующую игру в международном турнире «Пермские медведи» сыграют 13 октября на выезде с белорусским «Гомелем».

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