Экс-директора учебного заведения в Прикамье обвиняют в присвоении более 1 млн рублей Бывший руководитель похитил деньги, выделенные в качестве субсидий Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Экс-директор одного из образовательных учреждений Прикамья обвиняется в хищении более 1 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным следствия, 50-летний мужчина обманом присвоил себе деньги, которые были выделены возглавляемому им заведению в качестве субсидий.

В уголовном деле фигурируют три эпизода, связанные с мошенничеством и растратой.

Летом 2021 года обвиняемый заключил фиктивную сделку по приобретению учебного пособия с фирмой, генеральным директором которой является его родственник. Он заверил, что приобрел оборудование за свой счёт и попросил оформить необходимые документы для возврата денег, чтобы потом забрать их себе. Таким образом, было похищено 600 тыс. руб.

Затем в сентябре того же года он с помощь родственника сделал документы на закупку 5 комплектов для учебных опытов стоимостью 580 тыс. руб., которые не были поставлены.

Когда же фигурант узнал о своём увольнении, то незаконно продал служебный ноутбук стоимостью около 70 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.

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