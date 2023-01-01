Экс-директора учебного заведения в Прикамье обвиняют в присвоении более 1 млн рублей
Бывший руководитель похитил деньги, выделенные в качестве субсидий
Экс-директор одного из образовательных учреждений Прикамья обвиняется в хищении более 1 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данным следствия, 50-летний мужчина обманом присвоил себе
деньги, которые были выделены возглавляемому им заведению в качестве субсидий.
В уголовном деле фигурируют три эпизода, связанные с
мошенничеством и растратой.
Летом 2021 года обвиняемый заключил фиктивную сделку по
приобретению учебного пособия с фирмой, генеральным директором которой является
его родственник. Он заверил, что приобрел оборудование за свой счёт и попросил оформить
необходимые документы для возврата денег, чтобы потом забрать их себе. Таким
образом, было похищено 600 тыс. руб.
Затем в сентябре того же года он с помощь родственника сделал
документы на закупку 5 комплектов для учебных опытов стоимостью 580 тыс. руб.,
которые не были поставлены.
Когда же фигурант узнал о своём увольнении, то незаконно продал
служебный ноутбук стоимостью около 70 тыс. руб.
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.
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