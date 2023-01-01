В Перми состоится автопробег в честь Дня воссоединения с новыми регионами России
Старт событию будет дан в Индустриальном районе
В Перми 30 сентября пройдёт автопробег в честь празднования первого Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с РФ (0+), сообщают организаторы.
Сбор участников назначен на 10:00 у ТРК «Планета». Колонна
машин двинется по улицам города в 10:30. Автопробег завершится в центре Перми напротив
iMall «Эспланада».
В 12:00 здесь пройдёт тематический флешмоб «89 регионов»
(0+).
Организаторами праздничных мероприятий выступают активисты
«Молодой Гвардии Единой России».
Накануне президент Владимир Путин подписал закон об
учреждении нового праздника, приуроченного к вхождению в состав России в 2022
году четырёх новых субъектов.
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