В Перми состоится автопробег в честь Дня воссоединения с новыми регионами России Старт событию будет дан в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

В Перми 30 сентября пройдёт автопробег в честь празднования первого Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с РФ (0+), сообщают организаторы.

Сбор участников назначен на 10:00 у ТРК «Планета». Колонна машин двинется по улицам города в 10:30. Автопробег завершится в центре Перми напротив iMall «Эспланада».

В 12:00 здесь пройдёт тематический флешмоб «89 регионов» (0+).

Организаторами праздничных мероприятий выступают активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Накануне президент Владимир Путин подписал закон об учреждении нового праздника, приуроченного к вхождению в состав России в 2022 году четырёх новых субъектов.

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