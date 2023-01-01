В Перми с 30 сентября отменяется высадка пассажиров на трамвайном кольце у «Инкара»
Людей будут выпускать из вагонов на остановке трамвая № 5
С 30 сентября в Перми изменится место высадки пассажиров на трамвайной остановке «Инкар». Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Как уточнили в ведомстве, высадка пассажиров трамвая № 8
будет организована на посадочной платформе маршрута № 5, расположенной перед
стрелкой для въезда на кольцо.
В дептрансе обратили внимание, что высадка на разворотном
кольце осуществляться не будет. По мнению чиновников, это повысит безопасность
пассажиров и сделает их поездки более удобными.
Кроме того, в ведомстве отметили, что изменения вводятся по
просьбам самих пользователей общественным транспортом Перми.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.