В Перми с 30 сентября отменяется высадка пассажиров на трамвайном кольце у «Инкара» Людей будут выпускать из вагонов на остановке трамвая № 5 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 30 сентября в Перми изменится место высадки пассажиров на трамвайной остановке «Инкар». Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Как уточнили в ведомстве, высадка пассажиров трамвая № 8 будет организована на посадочной платформе маршрута № 5, расположенной перед стрелкой для въезда на кольцо.

В дептрансе обратили внимание, что высадка на разворотном кольце осуществляться не будет. По мнению чиновников, это повысит безопасность пассажиров и сделает их поездки более удобными.

Кроме того, в ведомстве отметили, что изменения вводятся по просьбам самих пользователей общественным транспортом Перми.

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