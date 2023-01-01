«Новый компаньон» вошёл в число лидеров рейтинга пермских СМИ по итогам II квартала Исследование подготовили эксперты Западно-Уральского информационного центра Поделиться Твитнуть

«Новый компаньон» занял вторую строчку в рейтинге пермских СМИ по итогам II квартала 2023 году, подготовленного экспертами Западно-Уральского информационного центра.

Исследование компании по мониторингу и анализу средств массовой информации, которое было проведено с апреля по июнь, было направлено на определение количества упоминаний и ссылок на каждое издание Перми в других СМИ. В основе расчёта использовались все качественные СМИ за исключением агрегаторов, сайтов органов власти и корпоративных ресурсов.

При этом данные разных источников, принадлежащих одному СМИ, суммировались. Например, в статистике объединены упоминания телеканалов и их сайтов. Во избежание самоповторов в рейтинге также суммированы и взаимоисключены СМИ холдингов.

По данным исследования, во II квартале «Новый компаньон» цитировали 723 раза. Выше показатели лишь у издания «Коммерсант-Прикамье». Третью строчку рейтинга занимает портал 59.ru.

Позади остались также холдинг «Магма», РБК-Пермь, Ura.news, ProPerm.ru, Business Class и другие пермские СМИ.

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