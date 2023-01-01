Пермское УФАС оштрафовало «Альфа-Банк» на 500 тысяч рублей за незаконную рекламу Финорганизация не раз допускала подобные нарушения Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС России признало «Альфа-Банк» виновным в нарушении закона о рекламе и оштрафовало его на 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для проверки антимонопольного законодательства стала реклама на радио, в которой звучит фраза «лучший банк для бизнеса». При этом в аудиоролике не был указан конкретный критерий, по которому осуществлялось сравнение, и отсутствовало уточнение с объективным подтверждением преимущества «Альфа-Банка» перед другими финансовыми организациями.

По данным надзорного органа, банк и ранее аналогично нарушал законодательство о рекламе. Это послужило отягчающим обстоятельством при назначении размера административного штрафа.

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