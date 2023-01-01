Максим Артамонов На вокзале Пермь II ужесточатся правила парковки Нововведения вступят в силу с 1 октября Поделиться Твитнуть

На этой неделе, с 1 октября, изменятся условия бесплатного проезда на парковку перед вокзалом Пермь II. Для автомобилистов такая услуга будет доступна только через 45 минут после предыдущего въезда.

Сейчас водители могут заезжать на платную часть парковки привокзальной площади на 15 минут. После этого они могут снова бесплатно въехать на то же время, сообщает 59.ru со ссылкой на управление Свердловской железной дороги.

После изменений автомобилистам разрешат повторно заезжать на парковку только через 45 минут после предыдущего пребывания на парковочном пространстве. Если водитель снова въехал на территорию привокзальной площади, то должен будет заплатить 200 руб. за один час стоянки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.