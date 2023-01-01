Максим Артамонов В Перми на две недели закроют движение на улице Шахтёрской Это связано с ремонтом инженерной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 29 сентября до 13 октября в Индустриальном районе Перми будет временно закрыто движение транспорта на ул. Шахтёрской — на перекрёстке с проспектом Декабристов. Объехать закрытый участок можно будет по ул. Советской Армии. Об этом сообщили в районной администрации.

Ограничение движения связано с реконструкцией объекта инженерной инфраструктуры. Работы будут выполняться по заказу ПАО «Т Плюс».

Заказчик должен расставить соответствующие знаки. Автомобилистов просят планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

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