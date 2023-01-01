Андрей Стрельцов Евгений Климов победил на летнем чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина Бронзовую медаль турнира завоевал спортсмен из Лысьвы Владислав Мустафин Поделиться Твитнуть

Фото berkutschi.com

В среду на олимпийском комплексе трамплинов в Сочи прошёл первый соревновательный день чемпионата России. Прыгуны выявили сильнейших на нормальном трамплине Л-95.

Среди мужчин состязания прошли в упорной борьбе. Победу в ней одержал уроженец Перми, призёр Олимпийских игр Евгений Климов. В напряжённом финальном раунде всего на одну десятую балла он опередил представителя Свердловской области Илью Манькова.

Ещё один представитель Пермского края – лысьвенский летающий лыжник Владислав Мустафин стал третьим.

Впереди ещё два дня соревнований.

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