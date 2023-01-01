МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Пермском крае Она будет сохраняться в течение трёх дней Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

С 28 по 30 сентября местами по Прикамью будет сохраняться высокая пожарная опасность, сообщается в telegram-канале МЧС Пермского края.

Как пояснили в ведомстве, IV класс пожарной опасности прогнозируется в связи с ожидаемыми опасными метеорологическими явлениями, которые могут привести к возгораниям.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендует жителям региона соблюдать требования пожарной безопасности. В ведомстве призывают быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодьях.

Напомним, для вызова служб экстренного реагирования необходимо позвонить по телефонам: 01, 101 (с мобильного), либо 112.

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