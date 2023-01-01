Андрей Стрельцов Один из самых сильных игроков России в баскетболе 3х3 будет выступать в «Парме» Пермский клуб заключил трудовое соглашение с Дмитрием Чебуркиным Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В новом сезоне за пермский баскетбольный клуб «Парма» будет выступать не совсем обычный игрок – за команду сыграет Дмитрий Чебуркин, один из самых опытных и ярких спортсменов России в баскетболе 3х3. Об этом сообщает пресс-служба БК.

Дмитрий Чебуркин является чемпионом России, обладателем Кубка России и вице-чемпионом мирового тура. Также форвард имеет опыт выступления на международном уровне в составе сборной России по баскетболу 3х3.

Как сообщает пресс-служба «Пармы», контракт со спортсменом подписан по схеме 1+1. Игроку 26 лет, рост 200 см , вес 100 кг .

Баскетболист уже долгое время тренируется в команде, и даже успел хорошо себя проявить на турнире в Самаре.

«Он физически мощный, коммуникабельный, командный игрок, имеет опыт игры в контактный баскетбол. Добавил в ротации команды, а также жёсткости под кольцом и на периметре, и теперь мы имеем большую вариативность в игре», – убеждён главный тренер БК «Парма» Евгений Пашутин.

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