На Конгрессе молодых учёных в Перми обсудят проблему излива шахтных вод в Каму Форум пройдёт с 4 по 6 октября Поделиться Твитнуть

Самый опасный для экологии края источник — это кислые воды ликвидированных кизеловских шахт

Игорь Катаев

Участники мероприятия-спутника III Конгресса молодых учёных, который пройдёт в Перми с 4 по 6 октября, обсудят технологии ликвидации экологических загрязнений от попадания в реку Каму кислых шахтных вод. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

По информации пресс-службы главы Прикамья, основными темами предстоящего мероприятия станет экологическая повестка в регионе, развитие инфраструктуры субъектов РФ и объединение задач производственного сектора и образовательных учреждений.

Помимо поисков решения проблемы закрытых шахт Кизеловского угольного бассейна участникам научного форума предстоит обсудить реализацию модели «школа – вуз – предприятие» в регионе, повышение эффективности техпроцессов предприятий топливно-энергетического комплекса и совершенствование системы планирования и мониторинга проекта «Умный город».

Как отмечается в сообщении, молодые учёные будут работать в проектных группах, совершать выезды на ключевые объекты региональной инфраструктуры, среди которых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», Пермский НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование» и другие.

Помимо Перми мероприятия-спутники III Конгресса молодых учёных принимают ещё два российских региона: Хабаровский край (21–23 сентября 2023) и Астраханская область (11–13 октября 2023). На форуме в Астрахани учёные, в частности, представят проекты по восстановлению и сохранению запасов водных биологических ресурсов в Волго-Каспийском бассейне и обсудят создание комплексной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Дополнительно в этом году прошло специализированное мероприятие-спутник Конгресса молодых учёных по теме вулканологии и сейсмологии в Камчатском крае, ожидается проведение дискуссии в Ямало-Ненецком автономном округе по теме вечной мерзлоты, а в Архангельской области впервые пройдёт форум на базе государственной корпорации АО «Объединённая судостроительная корпорация».

Более подробная информация об участии в мероприятиях – на сайте конгресс.наука.рф в соответствующих разделах:

Мероприятие-спутник в Перми – пермь.наука.рф.

Мероприятие-спутник в Астрахани – астрахань.наука.рф.

Все мероприятия-спутники предваряют работу III Конгресса молодых учёных и проводятся в регионах России с участием высших должностных лиц по поручению Президента России Владимира Путина. События включены в план проведения Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. Сам конгресс состоится 28–30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». Его организаторами в 2023 году выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

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