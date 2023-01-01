В Пермском крае до конца года появится более 30 заправочных станций для электрокаров Все ЭЗС обустроят при федеральной и региональной поддержке Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

На дорогах Пермского края на средства федерального и регионального бюджетов до конца текущего года установят 31 быструю электрозарядную станцию (ЭЗС) мощностью не менее 149 кВт. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья.

Отмечается, что из федеральной казны на эти цели направят 85,6 млн руб. в рамках госпрограммы, стартовавшей в 2022 году по инициативе Правительства РФ.

Бюджетная поддержка позволит бизнесу оборудовать ЭЗС с минимальными вложениями.

Помощь составит до 60% затрат на закупку оборудования (не более 1 млн 860 тыс. руб. на 1 объект) и до 30% затрат на технологическое присоединение к электросетям (не более 900 тыс. руб. на 1 объект). Общий объём субсидии на оборудование одной ЭЗС может составлять до 2,76 млн руб.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, краевые власти ведут активную работу по развитию и поддержке электрозарядной инфраструктуры. В общероссийском тренде по развитию электротранспорта Прикамье занимает 5 место среди всех субъектов: в регионе зарегистрировано более 1,6 тыс. транспортных средств, оснащённых исключительно электродвигателем.

Как отметила и.о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина, стимулирование использования электрокаров, в том числе за счёт расширения сети зарядных станций, даст серьёзный толчок для создания комфортной и технологичной городской среды в регионе, совершенствования придорожной инфраструктуры, создания новых рабочих мест и уменьшения негативного воздействия на экологию.

«Тренд на электротранспорт очевиден. Наблюдая рост числа электротранспорта, до конца 2023 года региональный минэк планирует провести дополнительный отбор на предоставление субсидии. Со своей стороны мы продолжим поддерживать наших инвесторов, готовых развивать данную отрасль вместе с нами», – рассказала Чуксина.

В пресс-службе правительства напомнили, что первый этап отбора заявок уже состоялся, о дополнительном этапе будет объявлено позднее. Планируется, что выплаты по субсидии продолжатся и в 2024 году.

Для реализации планов по развитию сети ЭЗС в регионе Чуксина предложила администрациям муниципальных образований Прикамья предоставить информацию по земельным участкам для установки станций, а также поддерживать инвесторов края в реализации подобных проектов.

По словам организатора регионального движения электромобилистов Александра Шаврина, для отрасли большое значение имеет удобство и доступность инфраструктуры, быстрота её использования. Для этого сообщество электромобилистов совместно с краевыми властями продолжают искать новые точки для размещения станций.

«Электромобили привлекают прежде всего удобством передвижения, обслуживанием и простотой зарядки. Для комфортного развития данной отрасли важно уделять внимание именно зарядной инфраструктуре, чтобы автомобилисты могли свободно перемещаться по краю и стране. Для этого мы совместно с властями ищем точки на карте, где было бы удобно поставить заправку. Мы ждём всех, кто хотел бы решать проблему с локализацией и дальнейшим присоединением участков вместе с нами», – сказал Шаврин.

Обсудить профильные вопросы, а также предложить свои идеи по развитию отрасли можно в чате в телеграм-канале «Развитие зарядной инфраструктуры Пермского края».

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