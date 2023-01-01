Алёна Бронникова Суд оштрафовал поменявшую Пермский край на ХМАО биатлонистку Сумма составила 60 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сайт Союза биатлонистов России

В Пермском крае суд частично удовлетворил иск Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края в отношении Марии Власовой, состоящей в юниорской сборной России по биатлону. По информации «Коммерсантъ-Прикамье», со спортсменки взыскан штраф 60 тыс. руб.

Как сообщает издание, дочь бывшего исполнительного директора федерации биатлона Прикамья Владислава Власова до лета 2022 года выступала на всероссийских соревнованиях за Пермский край. В ЦСП она устроилась работать спортсменом-инструктором в конце 2021 года, однако в июле решила расторгнуть договор в связи с переездом ХМАО.

В ЦСП посчитали, что соглашение было расторгнуто без уважительных причин, а это является нарушением заключённого договора. Согласно документу, в случае увольнения без уважительных причин спортсмен обязуется вернуть организации деньги в размере годовой оплаты труда. В связи с чем ЦСП подал в суд иск о взыскании более 163 тыс. руб.

Мария Власова с требованиями бывшего работодателя не согласилась и назвала условия договора кабальными. Она сообщила, что у ЦСП нет лицензии на хранение оружия, из-за чего её не могли обеспечить необходимым инвентарём, в том числе и винтовкой. Доказательства своих доводов она не смогла привести. Суд постановил взыскать со спортсменки сумму фактически полученных денег — 60 тыс. руб.

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