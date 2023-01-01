Максим Артамонов Минувшим летом в Пермском крае отдохнули 260 тысяч детей На эти цели было выделено более 919 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за летний сезон 260 тыс. детей отдохнули в городских и загородных оздоровительных лагерях. Три летних месяца в регионе работали почти 1100 учреждений, 69 из которых загородные. Об этом рассказал на заседании регионального правительства министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

Он уточнил, что в загородных лагерях побывали 52 тыс. детей (20%), в лагерях дневного содержания — 85 тыс. детей (33%), в палаточных лагерях, походах и на сплавах — 20 тыс. детей (8%), а для 103 тыс. детей (39%) были организованы досуговые активности.

В летнем сезоне работали 22 профильных лагеря, принявшие 7 тыс. детей.

«Финансирование на детский отдых каждый год увеличиваем. Консолидированный бюджет в этом году составляет более 919 млн руб.», — отметил чиновник.

По данным министра, уже второй год в Пермском крае организовывается отдых для детей из ДНР и ЛНР. Этим летом в Прикамье оттуда приехали более 500 детей. Они отдыхали в лагерях «Орлёнок», «Романтик 2.0» и «Салют». Осенью приедет ещё около 120 чел. из Северодонецка.

Павел Фокин также отметил, что в апреле правительство Пермского края приняло программу развития загородных детских лагерей до 2030 года. И сейчас в регионе возобновляют работу лагеря, которые длительное время не функционировали, им оказывается вся необходимая поддержка.

В частности, начал работать лагерь «Орлёнок», принявший 500 детей. В планах властей — перевести его на круглогодичный формат и увеличить мощность в два раза. Также был запущен лагерь «Заря» в селе Гамово на 180 детей в смену. За лето в нём побывало более 350 детей.

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