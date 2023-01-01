Максим Артамонов В Соликамске заключённые колоний хотят отправиться на СВО По словам краевого омбудсмена, это вопрос крайне непростой Поделиться Твитнуть

Фото: страница Игоря Сапко ВКонтакте

Заключённые исправительных учреждений Соликамска хотят отправиться в зону спецоперации. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко, который находится с рабочей поездкой в соликамских учреждениях ФСИН.

«В каждом учреждении пообщался с осуждёнными. Вопросов много: от личных до бытовых, в том числе ассортимента в местном магазине (не хватает яблок, сухофруктов и консервов). А ещё озвучили многие своё желание попасть на СВО, вопрос крайне непростой…» — сказал Сапко, не уточнив подробности.

Краевой омбудсмен побывал в следственном изоляторе, ИК-1 и ИК-9, а также в «Белом лебеде», где содержатся особо опасные преступники — террористы, маньяки, убийцы и осуждённые на пожизненный срок.

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