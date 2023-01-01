Максим Артамонов Пермячка отсудила у частной клиники более 2 млн рублей за неудачную операцию Во время хирургического вмешательства ей повредили артерию Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По решению Пермского краевого суда жительница Перми получит более 2 млн руб. за неудачную лапароскопическую операцию в частной клинике. В эту сумму включена компенсация морального вреда и штраф для медицинского учреждения. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Медико-правовую коллегию.

Ранее, 19 июня этого года Ленинский райсуд Перми взыскал в пользу пострадавшей при операции пациентки 1,5 млн руб. Впоследствии сумма взыскания была увеличена с 1,5 до 2 млн 250 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, во время лапароскопической холецистэктомии в частной клинике Перми у 32-летней пациентки была случайно повреждена брыжеечная артерия. Из-за массивной потери крови это вызвало состояние, угрожающее её жизни.

«Поскольку вред здоровью был причинён в частной клинике, то наряду с компенсацией морального вреда подлежал взысканию ещё и штраф — 50% дополнительно к основной сумме. При этом не имеет значения, оплатила ли пациентка эти услуги. Факт исходной «публичной оферты» с указанием цены предлагаемых манипуляций автоматически ставит их в разряд «платных медицинских услуг», даже если клиника по какой-то причине не захочет в последующем принимать деньги от пациента», — рассказали в Медико-правовой коллегии.

Лапароскопия — современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия. При традиционной хирургии требуются большие разрезы. Как правило, лапароскопия проводится на органах брюшной или тазовой полости.

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