Максим Артамонов Скончался ветеран пермской журналистики Герман Шихов Поделиться Твитнуть

Фото: Пермское отделение Союза журналистов России

Как сообщает Пермское краевое отделение Союза журналистов России, в Перми скончался старейший журналист Герман Шихов. Он не дожил до своего 85-летия всего месяц.

Герман Шихов родился в Перми 29 октября 1938 года. После окончания средней школы №21 поступил в университет Свердловска. Ещё в школьные годы начал сотрудничать с газетой «Молодая гвардия». Работал в районной газете Верещагинского района. Долгие годы трудился на Пермском телевидении, пропагандировал достижения науки и техники.

Член Союза журналистов СССР с 1965 года. Ветеран труда.

На протяжении многих лет он работал на областном радио, и его голос был хорошо знаком всем жителям Прикамья. Герман Шихов трудился корреспондентом в газетах «Камский кабельщик» и «Мотовилихинский рабочий», также сотрудничал с газетой «Досье 02» и другими пермскими изданиями. Общий стаж работы в журналистике у Германа Шихова превышал 60 лет.

Как отмечают коллеги, Германа Федоровича всегда отличали уважение к человеку труда, талант поиска интересных тем в самом обыденном, умение вникнуть в производственную проблему, раскрыть её доступно для читателей.

«Коллеги с благодарностью вспоминают его готовность поделиться опытом, помочь добрым советом, лёгкость на подъём и чувство юмора», — сообщили в краевом отделении СЖР и выразили глубокие соболезнования родным и близким Германа Шихова.

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