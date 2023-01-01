Грядущей зимой в Пермском крае могут пересохнуть водозаборные скважины Негативные прогнозы синоптиков сбудутся в случае сухой погоды в октябре Поделиться Твитнуть

Если октябрь в Пермском крае будет обычным по увлажнению или даже сухим, то возникнет большая вероятность массового пересыхания скважин предстоящей зимой, информирует ГИС-Центр ПГНИУ.

По словам учёных Пермского университета, сейчас приток воды в Камское водохранилище достиг нового рекордного минимума — 467 куб. м/с. Это в 2,5 раза меньше нормы для данного времени года.

Как отмечают метеорологи, в сентябре на севере Прикамья, где находится основная часть водосбора водохранилища, количество осадков было в 10 раз меньше нормы. При этом в предшествующие месяцы дождей тоже было критически мало – примерно в 2-5 раз.

«Уровень воды в водохранилище в таких условиях за месяц снизился на 90 см и достиг 105,52 м (на 180 см ниже нормы для данного периода)», – говорят синоптики.

По оценке учёных, ситуацию могут улучшить лишь богатые на дожди октябрь и ноябрь. Если за оставшуюся часть осени в Пермском крае выпадет 200-300% от нормы осадков, то приток воды в водохранилище может увеличиться в несколько раз.

Дожди и снег будут также способствовать пополнению запасов грунтовых вод. В противном случае зима в Прикамье наступит в условиях крайне истощённых запасов воды в скважинах и реках.

Но учёные успокаивают: долгосрочные прогнозы указывают на существенную вероятность дождливого октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.