Алёна Бронникова В пермском вузе прокомментировали информацию о проблемах с зарплатами и расписанием Преподаватели пожаловались на задержки зарплат Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Преподаватели ПГНИУ рассказали о задержке зарплат и проблемах с заключением новых трудовых договоров и продлением старых. По данным источников 59.ru, в день выплаты аванса 20 сентября деньги не получили около 200 сотрудников вуза, и они уже направили жалобу в прокуратуру Пермского края.

В пресс-службе университета «Новому компаньону» ответили, что в настоящее время договоры заключены со всеми преподавателями, которые своевременно предоставили весь пакет документов. В связи с перераспределением учебных дисциплин происходит корректировка нагрузки и трудовых договоров в отношении некоторых преподавателей.

«Все преподаватели получают заработную плату в полном размере. Порядок выплат согласован с профсоюзной организацией работников. Заработная плата сотрудникам, с которыми трудовые договоры были заключены в сентябре 2023 года, выплачивается в соответствии с коллективным договором до 5 октября», — прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, собеседники 59.ru пожаловались на задержку начала занятий до 11 сентября в Институте компьютерных наук и технологий при ПГНИУ и отсутствие нового расписания. Связано это с тем, что в начале сентября у 387 первокурсников института прошли тестовые испытания для определения навыков «на входе» и перехода части студентов на сетевые программы Московского физтеха, пояснили в вузе.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.