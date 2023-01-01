Пермская система управления двигателем ПД-8 для самолёта SJ-100 прошла испытания ОДК проверила работу гидромеханических агрегатов при экстремально высоких температурах Поделиться Твитнуть

Фото: АО «ОДК»

Пермская система управления двигателем ПД-8 для самолёта SJ-100, созданная Объединенной двигателестроительной корпорацией ГК «Ростех», успешно прошла испытания экстремально высокими температурами. Об этом сообщается на сайте ОДК.

Как уточнили в корпорации, гидромеханические агрегаты САУ-8 выдержали испытания пламенем и сохранили работоспособность при температуре +1100 °С.

В ходе испытаний на огнестойкость, которые прошли в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, были протестированы основные узлы системы, созданной пермским предприятием «ОДК-Стар». Это агрегат механизации двигателя, дозатор топлива, блок насоса, а также клапан перепуска топлива.

По словам главного конструктора «ОДК-Стар» Сергея Остапенко, все гидромеханические агрегаты САУ-8 прошли через имитацию пожара в двигателе впервые. По итогам испытаний выяснилось, что при создании новых силовых установок закладывается серьёзный запас прочности.

В дальнейшем новый российский двигатель ПД-8, который заменит иностранные аналоги моторов на самолёте SJ-100, ждут несколько этапов сертификационных испытаний.

В Объединенной двигателестроительной корпорации отметили, что специалисты пермского завода «ОДК-Стар» всего за год создали систему автоматического управления двигателем ПД-8. В июне завершились опытно-конструкторские работы, сейчас заканчиваются предварительные и квалификационные испытания агрегатов, в том числе на климатические, механические и другие внешние воздействия.

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